Kobieta trafiła do szpitala po potrąceniu. "Rower odrzucony, leżał kilka metrów dalej"

Babyclon to robot do złudzenia przypominający noworodka. Jego rozmiary i waga są podobne do nowo narodzonego dziecka, ssie też smoczek, a jego klatka piersiowa unosi się, jak przy oddychaniu. Od 5 listopada będzie można zobaczyć go na wystawie "Przyszłość jest dziś. Cyfrowy Mózg?" w Centrum Nauki Kopernik. Naukowcy wykorzystali go do badań dotyczących relacji człowieka z technologią. Sprawdzili, jakie wrażenia i emocje wywołują u nas humanoidalne roboty.