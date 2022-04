Potrącenie dziecka na hulajnodze. "Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa"

Dziecko trafiło do szpitala po tym, jak potrącił je kierowca auta osobowego. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Głębockiej.

Jak przekazała nam Monika Nawrat z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o potrąceniu wpłynęło do policjantów około godziny 14. - Kierujący skodą nie ustąpił pierwszeństwa dziecku, które jechało na hulajnodze. Doszło do potrącenia - powiedziała policjantka. - Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Kierowca był trzeźwy - dodała.