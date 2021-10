Potrącenie dwójki dzieci i dorosłej na Czerniakowie. Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek na Czerniakowie. Z ustaleń reportera tvnwarszawa.pl wynika, że doszło do potrącenia dwójki dzieci i osoby dorosłej. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trwa akcja służb.

- Na Bernardyńskiej, w pobliżu skrzyżowania z Gołkowską doszło do potrącenia dwójki dzieci i osoby dorosłej - dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. - Śmigłowiec LPR lądował na Gołkowskiej, w okolicy mostku. Na miejscu są też dwie karetki, policja, trzy zastępy straży pożarnej oraz bus używany przez strażaków do transportowania rannych do śmigłowca - relacjonuje.