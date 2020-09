Deskorolkarz potrącony na Ochocie

W środę rano przy Filtrowej doszło do wypadku z udziałem deskorolkarza. Pierwszą informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wypadku doszło około godziny 8.50 przy skrzyżowaniu Raszyńskiej z Filtrową. Informację o potrąceniu deskorolkarza potwierdza policja. - Mężczyzna został zabrany do szpitala. Do potrącenia doszło w obrębie przejścia dla pieszych - poinformował Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.