Nastoletni kierowca podczas ucieczki potrącił rowerzystkę i rozbił trzy radiowozy

"Około godziny 22:33 na ulicy Lazurowej 11A na osiedle w ślepą uliczkę wjechał ścigany przez policję peugeot. W pościgu, z tego co udało mi się zliczyć, brały udział trzy nieoznakowane i cztery oznakowane radiowozy" - przekazał na Kontakt 24 jeden z naszych czytelników.

Policja potwierdza, że w poniedziałek w nocy doszło do pościgu. Jak przekazał nam Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, mężczyznę w peugeocie zauważył patrol we Włochach w rejonie skrzyżowania Alej Jerozolimskich i ulicy Śmigłowca. - Policjanci chcieli zatrzymać kierującego pojazdem do kontroli w celu sprawdzenia stanu trzeźwości. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale kierujący nie reagował na nie, dlatego podjęty został pościg - zaznacza Pacyniak.