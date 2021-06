Uciekał wypożyczonym mercedesem, wjechał w zaparkowane auto. Policja użyła gazu

Brawurowo jadącego kierowcę mercedesa zauważyli funkcjonariusze patrolujący nocą Śródmieście. Próbowali go zatrzymać, jednak ten jechał dalej, póki nie uderzył w zaparkowanego przy ulicy nissana. - W środku przebywało łącznie pięciu mężczyzn, którzy nie stosowali się do poleceń, funkcjonariusze używali wobec tych osób środki przymusu bezpośredniego - podaje stołeczna komenda.

O nocnym pościgu za kierowcą wypożyczonego mercedesa poinformował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. Informacje potwierdziła w środę rano policja. - We wtorek około godziny 22.30 na wysokości ulic Kruczej i Alej Jerozolimskich policjanci zauważyli brawurowo jadącego kierowcę mercedesa. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca nie zastosował się do wydawanych poleceń i jechał dalej - relacjonuje Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.