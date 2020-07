Uciekał przed policjantami z dwójką dzieci w aucie. "Nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu"

Kierowca nissana nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, więc policjanci ruszyli za nim w pościg. Okazało się, że nie miał prawa jazdy i jechał z dwójką dzieci.

- Przed godziną 11 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego mierzyli prędkość aut na moście Poniatowskiego. Jeden z kierowców nie zatrzymał się do kontroli, więc funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg - relacjonuje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.

Nie był długi. Uciekiniera udało się zatrzymać przy skrzyżowaniu Nowogrodzkiej, Mysiej i Brackiej. - Okazało się, że kierowca nie zatrzymał się do kontroli, bo nie posiadał uprawnień do prowadzenia samochodu - wyjaśnia Świstak.

Na miejscu są cztery radiowozy. - Wygląda też na to, że doszło do kontaktu między nissanem a radiowozem, który ma uszkodzoną felgę i policjanci robią dokumentację, bo to auto służbowe - zwraca uwagę nasz reporter.