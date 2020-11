"Pościg z użyciem broni". Areszt dla mężczyzn podejrzanych o kradzieże "na kolec"

Wypatrywali kolejne ofiary

Wówczas funkcjonariusze przystąpili do akcji. Z relacji stołecznej policji wynika, że kiedy auto z mężczyznami zatrzymało się na czerwonym świetle na rondzie Dmowskiego, kryminalni włączyli niebieskie światła migowe. Podejrzani nie mieli jednak zamiaru się zatrzymać. - Wobec tego funkcjonariusze, chcąc im odciąć drogę ucieczki, zatrzymali samochód służbowy w poprzek drogi. Kiedy z pojazdu wysiadła policjantka i dała znak do zatrzymania się, siedzący za kierownicą opla mężczyzna ruszył pojazdem prosto na nią, chcąc ją rozjechać. Policjantce nic się nie stało tylko dlatego, że zdążyła odskoczyć - wyjaśnił Koniuszy.

Wjechał w radiowóz i w mazdę. Policjanci użyli broni

Z relacji policji wynika, że następnie mężczyzna wjechał w radiowóz i zaczął uciekać w kierunku Ronda de Gaulle'a. Rozpoczął się pościg. - Jadąc z bardzo dużą prędkością, podejrzani wjechali na torowisko i kontynuowali ucieczkę przez aleję Poniatowskiego, Most Poniatowskiego do Ronda Waszyngtona. Kierowca stwarzał poważne zagrożenie dla życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa innych uczestników ruchu oraz policjantów. W trakcie ucieczki doprowadził do kolizji z kierującym mazdą. Nie reagował na sygnały dźwiękowe do zatrzymania się, wobec czego policjanci prowadzący pościg podjęli decyzję o użyciu broni służbowej - poinformował Koniuszy.