Pościg na Saskiej Kępie. Policjanci zatrzymali auto z trzema pijanymi osobami, żadna nie przyznaje się do kierowania

Na autostradzie A4 w Chorwacji doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru jadącego z Częstochowy do Medziugorie w Bośni i Hercegowinie. - Wśród pielgrzymów było trzech księży, sześć zakonnic. Reszta to świeccy pielgrzymi z okolic Sokołowa, Konina i podradomskiej Jedlni, czyli głownie z obszaru województwa mazowieckiego - poinformował w południe rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina.