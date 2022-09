Poranek bez alei KEN na Ursynowie. Jezdnia tylko dla biegaczy

Od rana nieprzejezdna jest aleja Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowie. Na godzinę 10 zaplanowano kolejną edycję biegu "Yes, I KEN".

W niedzielę odbędzie się 14. edycja Biegu Ursynowa pod hasłem "Yes, I KEN". Biegacze wystartują o godzinie 10. Będą rywalizować na pięciokilometrowej trasie wytyczonej w al. Komisji Edukacji Narodowej. Aleja zostanie zamknięta na czas wydarzenia. Trasa biegu będzie prowadzić w pętli od Płaskowickiej do skrzyżowania z Surowieckiego i Bartoka, ze startem i metą zlokalizowanymi na wysokości Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Pierwsze utrudnienia od 8

O godzinie 8 zamknięty został pierwszy fragment al. KEN. Będzie to zachodnia nitka (po stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów) na odcinku od Gandhi do Płaskowickiej (bez ronda Krahelskiej). Całkowite zamknięcie obu jezdni al. KEN na odcinku od ronda Krahelskiej (bez tego skrzyżowania) do ul. Bartoka (ze skrzyżowaniem) nastąpiło o godz. 9:30.