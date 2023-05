Ponad milion wypożyczeń w tym sezonie. "Rower miejski wraca do popularności sprzed pandemii"

- Rower miejski wraca do popularności sprzed pandemii i to mimo nowego elementu systemu komunikacyjnego, jakim są powszechne dziś hulajnogi elektryczne. To pokazuje, jak mieszkańcy przekonują się nie tylko do dwóch kółek, ale do nowej filozofii transportu. Korzystając z wygodnego metra, autobusu, tramwaju i dokładając na końcu albo na początku podróży rower miejski, można błyskawicznie i bez korków pokonać duże odległości. W godzinach szczytu – na pewno szybciej niż samochodem – mówi cytowany w komunikacie wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.