Ponad milion aut i żadnego wypadku. Tunel POW działa od miesiąca

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy został oddany do użytku miesiąc temu. Służby drogowe dokonały pierwszych podsumowań. Przejechało nim już ponad 1,2 miliona pojazdów. Odcinkowy pomiar prędkości zarejestrował ponad 8 tysięcy przypadków jej przekroczenia. Nie doszło jednak do żadnego wypadku ani kolizji.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska przekazała, że z ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy, która połączyła funkcjonujące już odcinki autostrady A2, codziennie korzysta kilkadziesiąt tysięcy kierowców. Zarówno mieszkańców stolicy, jak i jadących tranzytem. - Od 20 grudnia 2021 roku przez tunel przejechało ponad 1,2 miliona pojazdów. Więcej kierowców jeździ w kierunku Terespola - to ponad 660 tysięcy. W kierunku Poznania to nieco ponad 580 tysięcy - podała Małgorzata Tarnowska.

Ponad 8 tysięcy wykroczeń

Przypomniała, że z chwilą otwarcia tunelu uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości. - To bardzo pomocne narzędzie do mobilizacji kierowców, aby ci przestrzegali ograniczenia prędkości. Do dziś nie odnotowaliśmy żadnej kolizji ani wypadku - podkreśliła.