Od początku roku do magazynu drogowców trafiło ponad 1100 hulajnóg

Od początku roku do magazynu Zarządu Dróg Miejskich trafiły łącznie 1152 elektryczne hulajnogi. Utrudniały ruch, więc zostały odholowane. Odbierający swoją własność właściciel musi ponieść koszty przechowywania.

- Hulajnogi, zaparkowane w sposób utrudniający ruch – tak jak inne pojazdy – podlegają holowaniu. Decyduje o tym policjant lub strażnik miejski, a ZDM zajmuje się stroną techniczną przedsięwzięcia. Od początku roku do naszego magazynu trafiły już 1152 e-hulajnogi. Właściciel ponosi koszty odholowania i przechowywania pojazdu - przekazał rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Wyznaczyli miejsca do postoju hulajnóg

Zaznaczył, że hulajnogi elektryczne to pojazdy i ich użytkowników obowiązują przepisy ruchu drogowego, egzekwowane przez policję i straż miejską. - W Warszawie, próbując w pewnym stopniu uporządkować ich parkowanie, uzgodniliśmy z operatorami, że miejscami przeznaczonymi do postoju takiego sprzętu są stojaki rowerowe, a także wyznaczone do tego strefy - dodał.

Takich "hulajnogowych parkingów" w formie oznaczonego symbolem hulajnogi i roweru miejsca, jest na ten moment w stolicy 55, kolejne 26 zostanie wyznaczonych w najbliższym czasie. Docelowo ZDM przewiduje, że będzie ich ok. 250. - To miejsca z jednej strony wyznaczone w ruchliwych punktach stolicy, z drugiej ulokowane tak, by nie przeszkadzały pieszym i rowerzystom. Co ważne, operatorzy płacą za korzystanie z nich, tak jak każdy, kto korzysta z pasa drogowego np. ustawiając stragan, czy zajmując go na potrzeby remontu - zaznaczył Dybalski.

Źle zaparkowana hulajnoga może stanowić poważną przeszkodę

- Operatorzy rozstawiają swoje pojazdy przepisowo, ale w ciągu dnia wszystko zależy od tego, jak się zachowują użytkownicy. Bardzo mocno uczulam na przestrzeganie przepisów. Po co ryzykować mandatem? A przede wszystkim po co sprawiać kłopot tym, dla których hulajnoga na środku chodnika może stanowić poważną przeszkodę - podkreślił.

Od 20 maja weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady poruszania się i parkowania e-hulajnóg. Zgodnie z nimi elektryczną hulajnogą nie wolno przewozić pasażera i przekraczać prędkości 20 km/h. Jeździć należy tylko po drogach dla rowerów i pasach rowerowych, a jeśli takich nie ma, należy skorzystać z jezdni lub chodnika. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, a jeżeli nie ma takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, zachowując co najmniej 1,5 m przejścia.

