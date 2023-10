"Trasa Łazienkowska przy Agrykoli jest już gotowa". Pierwsi kierowcy przejadą nowym wiaduktem dziś w nocy

Choć prace wykończeniowe wciąż jeszcze będą trwać, to jeszcze dziś południowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli będzie przejezdny. Otwarty zostanie o godzinie 22. Są to trzy pasy ruchu w stronę Pragi-Południe - dwa dla kierowców indywidualnych i buspas.

– Trasa Łazienkowska przy Agrykoli jest już gotowa. Tak, jak zapowiadałem – otwieramy ją kilka miesięcy przed terminem. Dziś oddajemy do ruchu drugi z nowo wybudowanych wiaduktów. Pierwsi kierowcy pojadą nim już od godziny 22 – mówi, cytowany w komunikacie, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przełączenie ruchu w stronę Pragi-Południe na nowy wiadukt umożliwi zmianę oznakowania na wiadukcie północnym. Przez najbliższe dni zachowane tam będą dwa pasy w stronę centrum (w tym buspas) a na części, która służyła dotychczas do jazdy w stronę Pragi-Południe, będą trwały prace. "Usuwanie starego i nanoszenie nowego oznakowania obejmie także m.in. rejon dojazdów do wiaduktów oraz ronda Jazdy Polskiej. Za kilka dni, po zakończeniu tych prac, na obydwu nowych wiaduktach będą już dostępne trzy pasy ruchu w każdym kierunku (w tym buspas), a przystanek autobusowy w rejonie ronda Jazdy Polskiej wróci na swoje dawne miejsce, czyli z poziomu jezdni Trasy Łazienkowskiej na poziom ronda" - wyjaśnia ratusz.

Koszt przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej to około 90,5 miliona złotych. Realizuje ją Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Wykonawcą prac jest SKANSKA SA.

Autobusy powrócą na swoje przystanki

W najbliższych dniach wprowadzone zostaną także zmiany przystankowe przy metrze Politechnika. Ponownie czynny będzie przystanek Metro Politechnika 01, a zlikwidowany zostanie Metro Politechnika 51. To oznacza, że autobusy linii 143, 182, 187, 188 i 523 ponownie zatrzymają się na swoim stałym przystanku przy bocznej jezdni alei Armii Ludowej w kierunku Ronda Jazdy Polskiej.

Wiadukty wymagały modernizacji

Nowe wiadukty Trasy Łazienkowskiej mają około 400 metrów długości. Zastąpiły one stare obiekty, które były użytkowane od 1974 roku i ze względu na pogarszający się stan techniczny wymagały modernizacji.

W lipcu 2021 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą SKANSKA na przebudowę wiaduktów. Pierwszy z nich, północny, został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 roku. Ruszyła wówczas jego rozbiórka, a następnie odbudowa. W grudniu 2022 roku – czyli po jedenastu miesiącach – nowy, północny wiadukt był już gotowy. Jego otwarcie umożliwiło przełączenie ruchu, w obydwu kierunkach, na północną stronę Trasy Łazienkowskiej i przystąpienie do prac po stronie południowej.

W kilka miesięcy – od lutego – powstała cała żelbetowa konstrukcja południowego wiaduktu wraz z betonową płytą, na której we wrześniu ruszyło układanie nawierzchni. Po zamontowaniu barier i balustrad oraz wykonaniu oznakowania poziomego wiadukt był gotowy. Jego otwarcie wymagało uzyskania pozwolenia na użytkowanie. To zostało wydane we wtorek, 31 października, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.