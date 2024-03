Ponad 13 tysięcy osób pobiegło w Półmaratonie Warszawskim

W niedzielę odbył się 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski. Pierwsi na mecie pojawili się Belg Dorian Boulvin i Niemka Fabienne Koenigstein. Mistrzami Polski zostali Mateusz Kaczor i Monika Jackiewicz. Najlepsi w towarzyszącym biegu na pięć kilometrów byli Bartosz Jarczok i Martyna Masłowska. Kierowcy, do godziny 15, musieli się liczyć z utrudnieniami w ruchu.

Boulvin triumfował z czasem 1:01.58. Kaczor był wolniejszy o osiem sekund, uzyskując rekord życiowy, zarazem czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki i zdobywając tytuł mistrza kraju w półmaratonie. Na podium stanął też reprezentujący Turcję Polat Kemboi Alikan - 1:02.10. Rekordzistą Polski w półmaratonie od 2020 roku jest Krystian Zalewski - 1:01.32.

Wśród kobiet najszybsza była Niemka Fabienne Koenigstein, uzyskała czas 1:09.46. Druga była jej rodaczka Domenika Mayer - 1:09.46, a trzecie miejsce zajęła Ukrainka Marina Nemczenko - 1:11.13. Jackiewicz wynikiem 1:12.05 uplasowała się na szóstej pozycji i została mistrzynią Polski w półmaratonie.

Belg Dorian Boulvin, jako pierwszy mija linię mety PAP/Leszek Szymański

Rywalizacja na tym dystansie rozpoczęła się o godzinie 11 na moście Poniatowskiego. Wcześniej, o 9.30, wystartował towarzyszący bieg na pięć kilometrów, w którym zwyciężyli Jarczok - 14.37 i Masłowska - 16.35.

W tym roku maratończycy wystartowali w nowym miejscu: przy wjeździe na most Poniatowskiego, od strony ronda Waszyngtona. Trasa była urozmaicona i szybka, prowadziła przez: Śródmieście, Żoliborz, Bielany i obie Pragi. Początek trasy był długą prostą – przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie do ronda Dmowskiego.

Ze Śródmieścia przez Żoliborz na Bielany

Zawodnicy dalej biegli ulicą Marszałkowską (jezdnia w kierunku placu Bankowego), skręcili w Królewską (zamknięte w godzinach 10:30-12:00), by nią dotrzeć do Krakowskiego Przedmieścia (nieprzejezdne od godziny 10:30 do 12:30). Kolejnymi ulicami na trasie biegaczy były: Miodowa, Bonifraterska i Muranowska (zamknięte w godzinach 10:30-12:30). Zawodnicy przebiegli m.in. obok Pałacu Prezydenckiego, placu Zamkowego, a także przez plac Krasińskich.

Kolejna długa prosta poprowadziła zawodników aż na Bielany. Pobiegli ulicami Andersa i Mickiewicza w stronę ronda Ruda (jezdnie zamknięte w godzinach 10:30-12:30). Dalej trasa została wyznaczona ulicami: Rudzką, Lektykarską (nieprzejezdne w godzinach 11:00-13:00), Podleśną i Gwiaździstą do Wisłostrady.

Szybko Wisłostradą i na Pragę

Na węźle z ulicą Gwiaździstą zawodnicy wybiegli na jezdnię Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku centrum (od godziny 11:00 do 14:00 zamknięta na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Gdańskiego). Przed mostem Gdańskim skręcili w ulicę Krajewskiego. Następnie Jeziorańskiego i Zakroczymską pobiegli do Szymanowskiej (wyłączone z ruchu w godzinach 11:00-14:30). Ulicą Słomińskiego dostali się na most Gdański (w godzinach 11:00-14:30 zamknięta jezdnia w kierunku Pragi-Północ).

Na prawym brzegu zbiegli na Wybrzeże Helskie i dalej w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego (obie ulice wyłączone z ruchu w godzinach 11:00-14:30). Z ulicy Okrzei zawodnicy skręcili w Jagiellońską i Zamoyskiego (zamknięte dla ruchu w godzinach 11:00-15:00), potem dotarli do mety na błoniach Stadionu Narodowego.

Wystartował Półmaraton Warszawski Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl Wystartował Półmaraton Warszawski | tvnwarszawa.pl

Ograniczenia w parkowaniu już od piątku

W związku z budową miasteczka biegowego oraz mety zawodów od piątku, 22 marca, nie można wjechać i parkować na błoniach stadionu Stadionu Narodowego. Ograniczenia będą obowiązywały do niedzieli, 24 marca, do końca dnia.

W niedzielę samochodów nie będzie można zaparkować również na ulicach na trasie biegu, ale także wybranych odcinkach dróg na trasach objazdowych. Ograniczenia obejmą m.in.: Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Królewską, Dolańskiego, Mickiewicza, Lektykarską, Wybrzeże Helskie czy Okrzei.

18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawaski - zmiany w ruchu UM Warszawa

Zmiany w komunikacji miejskiej

Trasa biegu była zamykana i otwierana etapami. Skróconymi trasami przez cały dzień kursują autobusy linii: 178 (Skorosze – Rondo Daszyńskiego), 222 (Spartańska – Bielańska), 503 (z Natolina Płn. zostanie skierowana na pl. Konstytucji), 518 (Nowodwory – Metro Marymont) i 521 (Falenica – Wiatraczna). O godzinie 8:00 całkowicie zamknięty dla ruchu został most Poniatowskiego oraz prowadząca do niego aleja Poniatowskiego. Na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166 i 507.

Od godziny 9:00, sukcesywnie były zamykane, a po przebiegnięciu uczestników, ponownie otwierane ulice na trasie półmaratonu. Linie autobusowe: 102, 106, 107, 111, 114, 116, 117, 122, 125, 127, 128, 135, 146, 147, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 185, 197, 202, 409, 500, 507, 517 i 520 zmieniły swoje trasy.

Podobnie było w przypadku tramwajów. Około godz. 7:00 wyłączony został ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich, na moście i alei Poniatowskiego od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Swoje trasy zmieniły wówczas tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24.

Kiedy biegacze byli już na trasie, zamknięty został ruch tramwajowy na Żoliborzu, na ulicach: Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Międzyparkowej. Spowodowało to zmiany tras linii: 6, 15 i 18.

Uczestnicy 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, a także New Balance Biegu na Piątkę w niedzielę, 24 marca, na podstawie numeru startowego byli uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

Zawodnicy na trasie Półmaratonu Warszawskiego (wideo z 2023 roku) Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl