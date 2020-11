Policyjny pościg w Ursusie. "Kierowca nie zatrzymał się do kontroli"

- Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, policjanci podjęli pościg i zatrzymali go. Po sprawdzeniu okazało się, że był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu - powiedział Tomasz Oleszczuk z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Na miejscu cały czas trwają działania. Niezatrzymanie się do kontroli jest wykroczeniem, ale dokładny zakres czynności policjanci z Ursusa jeszcze ustalą - dodał policjant.