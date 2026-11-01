Policjanci przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę
W ramach akcji Znicz na drogach pojawiły się dodatkowe patrole ruchu drogowego, a w okolicach cmentarzy bezpieczeństwa pilnują policjanci prewencji. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których w związku z dniem Wszystkich Świętych jest więcej pieszych i samochodów.
"Funkcjonariusze pomagają uczestnikom ruchu, a także dbają o bezpieczeństwo i reagują na wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie" - przekazała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.
Kontrole kierowców i ręczne kierowanie ruchem
Policjanci kontrolują przede wszystkim prędkość, sposób wyprzedzania i przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu. Sprawdzają także oświetlenie pojazdów, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci. Szczególną uwagę poświęcają nietrzeźwym kierowcom.
W miejscach, gdzie ruch jest największy, funkcjonariusze mogą przejąć kierowanie ruchem. Dotyczy to zwłaszcza skrzyżowań, dróg wjazdowych i wyjazdowych z miejscowości oraz okolic cmentarzy.
"W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem" - podkreśliła KSP.
Policja przypomina również o zachowaniu ostrożności wobec pieszych, którzy w okolicach nekropolii częściej niż zwykle przechodzą przez jezdnię lub poruszają się wzdłuż drogi.