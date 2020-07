Utknęli w korku podczas ulewy, kobieta zaczęła rodzić. Akcja policji

Pieszo do rodzącej

Na miejsce natychmiast została skierowana załoga policjantów ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego. Używając sygnałów dźwiękowych i błyskowych, policjanci po kilku minutach dojechali na rondo Radosława. Pojawił się jednak problem. Z uwagi na ilość pojazdów, do samochodu małżeństwa można było dotrzeć tylko pieszo - podał nadkomisarz Szumiata.

Jak relacjonował,funkcjonariusze w strugach deszczu dotarli do rodzącej kobiety i jej męża. Policjanci musieli zawrócić na rondzie Radosława w aleję Jana Pawła II, by dotrzeć do rodzącej. Po drodze instruowali kierowców, w jaki sposób mają utworzyć korytarz bezpieczeństwa tak, żeby małżeństwo mogło wydostać się z korka.