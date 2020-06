Więcej kontroli i nowe radiowozy. Drogówka szykuje się na długi weekend

Czerwcowy długi weekend jest dla policjantów "egzaminem" przed okresem wakacyjnym. - Już od środy na drogach garnizonu pojawi się więcej kontroli. Ich celem ma być ukrócenie brawury na drogach - zaznaczył Sylwester Marczak, rzecznik KSP. Weekendowe działania mają być przygotowaniem do pracy w sezonie letnim, gdy z powodu wakacyjnych wyjazdów zwiększa się natężenie ruchu na polskich drogach.

"Piraci drogowi wciąż ignorują ograniczenia"

- Nieustannie główną przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Piraci drogowi wciąż ignorują ograniczenia, a co za tym idzie liczba ofiar śmiertelnych nadal rośnie - stwierdził Marczak. Dodał, że od początku tego roku na drogach garnizonu stołecznego w 425 wypadkach zginęły 44 osoby. - Jest to wprawdzie spadek o 28 osób w stosunku do tego samego okresu roku 2019, jednak nie możemy zapominać o 44 tragediach rodzinnych - wskazał.