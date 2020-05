37 osób zatrzymanych, 54 samochody skontrolowane. Policja podsumowała protest przedsiębiorców

"Naruszono wiele obostrzeń"

Zaznaczył również, że na tego typu postawę nie ma przyzwolenia. - Funkcjonariusze prewencyjnie zatrzymali 37 osób, które zostały przewiezione do jednostek na terenie garnizonu stołecznego, gdzie sporządzona zostanie dokumentacja niezbędna do skierowania wniosków o ukaranie do sądu - podkreślił dodając, że za czwartkowy protest do sądu skierowanych zostanie 129 wniosków o ukaranie.