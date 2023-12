Połączyli Światowida z Modlińską, jest też nowy buspas

Zakończyła się budowa około 130 m odcinka ulicy Światowida oraz jej połączenia z Modlińską. Nowa jezdnia ma dwa pasy ruchu – z poszerzeniem przed nowym skrzyżowaniem do trzech. Dwa z nich są przeznaczone do skrętu w prawo (w stronę ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w stronę granicy miasta). Na jezdnię w przeciwnym kierunku składają się dwa pasy ruchu. Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej można skręcić w Światowida dwoma pasami a od północy jednym.

Zmiany na Światowida i Modlińskiej

Autobusy pojadą buspasem

Najnowszym odcinkiem poruszają się autobusy pięciu linii: 152, 511, 723, 731, N63. Mogą one, w ciągu godziny, w kierunku centrum przewieźć ponad 2 tys. osób. W godzinach szczytu, między godz. 6:00 a 8:00 rano, w ciągu godziny na przystanki przyjeżdża ok. 20 autobusów (co ok. 3-4 minuty). Tym samym buspas na ulicy Modlińskiej będzie miał długość ok. 7 km i sięga teraz od Aluzyjnej (czyli niemal od granicy Warszawy) – aż do trasy AK (do ulicy Elektronowej).