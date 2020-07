Pięciokrotnie wyższa kara za nieopłacone parkowanie w strefie. Radni zdecydują o podwyżce

- Tym razem, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Rafała Trzaskowskiego, miasto skierowało taką propozycję do Rady Warszawy. We wtorek pozytywnie zaopiniowała ją komisja infrastruktury. Mam nadzieję, że radni poprą całą uchwałę. Jeśli tak się stanie, jeszcze w tym roku wejdzie ona w życie - powiedział tvnwarszawa.pl Szolc.

11 procent kierowców nie płaci za postój w SPPN

Zdaniem ratusza, zwiększenie stawki pomoże w walce z nielegalnym parkowaniem. Z danych zbieranych przez Zarząd Dróg Miejskich wynika, że w od stycznia do maja 2020 roku odsetek kierowców, którzy zajmowali miejsca w strefie bez płacenia za parkowanie wynosił 11 procent. "Podwyższenie opłaty dodatkowej spowoduje, iż część kierowców zacznie wnosić opłaty za postój, zaś część zmieni środek transportu, ograniczając liczbę aut wjeżdżających do centrum" - przekonuje Soszyński.

Miasto może zyskać blisko pięć milionów złotych rocznie

"Warszawa idzie po kierowców"

Projekt zmian nie podoba się radnym Prawa i Sprawiedliwości. "Po wyborach, więc Trzaskowski wraca do tego co lubi najbardziej tj. sięgania po pieniądze Warszawiaków" - napisał na Twitterze Błażej Poboży. Dodając, że prezydent stolicy zwłaszcza "upodobał sobie" w tym kontekście kierowców. Przypomniał jednocześnie, że jeszcze przed wyborami prezydenta RP, w których startował Rafał Trzaskowski, radni KO odrzucili podobny pomysł.

Plan podwyżki opłaty skomentował też na Twitterze były radny PiS, a obecnie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Odniósł się on do wpisu radnego Szolca, który określił projekt uchwały jako "ważny krok w walce z patoparkowaniem".

"Oczywiście warto zastanowić się czy 50 zł jest dziś karą adekwatną, ale ładowanie wszystkich sytuacji z parkowaniem do kategorii "patoparkowania" jest mocno na wyrost" - ocenił. W jednym z wpisów przytoczył też pewną sytuację na poparcie swoich słów. "Zwrócił się do mnie kilka miesięcy temu starszy Pan, który jeździ do szpitala cyklicznie na leczenie. Ma problem ze znalezieniem miejsca do parkowania i zawsze się obawia czy zmieści się w czasie zakupionego biletu parkingowego. Patoparkujący?" - napisał Kaleta.