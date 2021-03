Drogowcy ogłaszają wiosnę. Wrócili na "obwodnicę" Gocławia

Do pracy po zimowej przerwie wróciła firma przebudowująca tak zwaną obwodnicę Gocławia. Ulice Meissnera, Umińskiego i Abrahama zostaną zwężone do jednego pasa, drogowcy uporządkują też parkowanie w tym miejscu. "Ale to nie jedyne miejsce w Warszawie, gdzie ruszyły już roboty drogowe" - podkreśla Zarząd Dróg Miejskich.

"Obwodnica" Gocławia to innymi słowy ciąg ulic Meissnera - Abrahama - Umińskiego, który przecinają 24 przejścia dla pieszych. Drogowcy sprawdzili je w ramach ubiegłorocznego audytu i - jak przypomnieli - 21 z nich audytorzy ocenili na zero lub jeden, co oznacza konieczność poprawy. We wrześniu opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, dlaczego na "obwodnicy" Gocławia jest tak niebezpiecznie.