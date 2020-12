Remont wiaduktu się zakończył, buspas pozostał. "Oznakowanie wprowadza w błąd"

W czwartek zakończył się trwający siedem miesięcy remont wiaduktu na Przyczółku Grochowskim . W czasie prac, kiedy wyłączona była północna jezdnia Ostrobramskiej (w kierunku centrum), jeden z pasów ruchu od skrzyżowania z ulicami Zamieniecką i Fieldorfa zamienił się w buspas. Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz zauważył jednak, że tydzień po zakończeniu remontu buspas nie został jeszcze zlikwidowany. - Na odcinku od Zamienieckiej do Grenadierów na jezdni nadal są wyraźne, żółte linie wyznaczające buspas. Informują one, że ten pas przeznaczony jest dla autobusów miejskich, transportu osób niepełnosprawnych i motocyklów. Większość kierowców stosuje się do takiego oznakowania i wybiera lewy pas. Niektórzy z nich nie wiedzą czy to wciąż jest buspas, więc zmieniają pas na lewy, mimo, że ten prawy jest pusty - opisuje Węgrzynowicz.