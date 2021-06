Sąd uchylił podwyżkę opłat za parkowanie

Ratusz będzie się odwoływać

Dla portalu sprawę skomentował rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Przekazał, że w momencie, gdy orzeczenie sądu się pojawi, "ratusz zapewne przygotuje odwołanie". Wskazał, że sąd w pierwszej instancji uchylił kluczowe elementy uchwały parkingowej, określające stawki i godziny ich obowiązywania, a to leży w kompetencjach samorządu. Podkreślił, że z nowych zapisów skorzystało wiele miast, by chronić parkowanie mieszkańców w godzinach wieczornych i w nocy. Wskazał też, że obecna uchwała obowiązuje do czasu prawomocnego wyroku sądu.

Co zarzucała uchwale prokuratura?

Prokurator zarzucił uchwale naruszenie ustawy o drogach publicznych oraz Konstytucji RP. "W skardze wskazano, że znowelizowanie przepisów prawa miejscowego doprowadziło do istotnego podwyższenia opłat należnych za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny postoju samochodu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz wydłużenia z 10 do 12 godzin w ciągu doby czasu pobierania opłat za postój pojazdów" – podawała Skrzyniarz. Jak podkreślała, skutkiem tych zmian jest podwyższenie zryczałtowanej opłaty za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych tzw. kopertach z 980 złotych do 1500 złotych oraz z 1600 złotych do 2450 złotych. To - było zdaniem prokuratora - "naruszeniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności, a tym samym również i właściwych norm regulujących stanowienie aktów prawa miejscowego".