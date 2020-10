Płatne parkowanie: dłużej i drożej. Ale najbardziej zdrożeć ma abonament na drugie auto

Z dawna zapowiadane i oczekiwane przez wielu mieszkańców urealnienie opłat za parkowanie znalazło się w porządku najbliższej sesji rady miasta. Jak wynika z projektu uchwały, opublikowanego na stronie urzędu, pierwsza zmiana dotyczyć ma godzin. Obecnie płacić trzeba od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Po zmianach ten czas byłby wydłużony do godziny 20. Bezpłatne - oprócz weekendów - miałyby pozostać trzy dni w roku: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Wzrosnąć ma cena. Z 3 do 3,9 zł za pierwszą godzinę parkowania. Druga godzina ma kosztować 4,6 zł, trzecia - 5,5 zł, a czwarta i każda kolejna - 3,9 zł.