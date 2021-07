Plac Pięciu Rogów: odkryli dawne fundamenty. Termin końca prac "raczej niemożliwy do osiągnięcia"

O kolejnym odkryciu archeologicznym poinformował w poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich. "Prowadząc roboty ziemne w centralnej części inwestycji, zespół wykonawcy, firmy Strabag Polska, pod nadzorem archeologów odkrył kolejny fragment historii - fundamenty kamienic, które kiedyś uświetniały to miejsce" - przekazali drogowcy. Specjaliści pracują teraz nad inwentaryzacją pozostałości dawnych budynków. "Wykorzystywane są do tego celu modele 3D, zdjęcia lotnicze i kartometryczny obraz terenu, a także powstaje dokładna dokumentacja rysunkowa" - informuje ZDM.

Według wstępnego harmonogramu przebudowa miała zakończyć się na przełomie sierpnia i września. - W związku ze wszystkimi odkryciami, termin na koniec wakacji jest raczej niemożliwy do osiągnięcia. Ale nic w tym dziwnego. Mówimy o centrum Warszawy i należało się liczyć z tym, że pod wierzchnią warstwą znajdą się rozmaite znaleziska z przeszłości. To jest bardzo szczególne i trudne pod tym względem miejsce. Nie jestem w stanie podać ścisłego terminu zakończenia prac, ale trzeba brać przede wszystkim pod uwagę czas wstrzymania prac na Szpitalnej wiosną - przekazał redakcji tvnwarszawa.pl Dybalski. Przypomnijmy, że w marcu, tuż po rozpoczęciu pierwszych robót, zostały one przerwane z powodu odkrycia zabytkowego bruku .

Postępy prac przy przebudowie placu Pięciu Rogów

Przestrzeń bez samochodów

Przebudowa placu Pięciu Rogów będzie kosztowała 14,75 miliona złotych. Projekt nowego placu przygotowała pracownia WXCA i architekt Michał Kempiński. Ma on się stać "punktem spotkań i spędzania wolnego czasu". "Plac będzie jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy" - zapowiadali drogowcy we wcześniejszych komunikatach.

Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. Przybędzie też drzew liściastych, pojawią się fontanny i woda. "Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Zaprojektowano też nową iluminację placu dostosowaną do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne pastorały" - podawał ZDM.

Projekt będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Autobusy zostaną skierowane na Szpitalną, zaś ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekrojowi jezdni.