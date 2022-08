Plac Hallera i jego okolice od nowego roku w strefie płatnego parkowania

Przypadki nielegalnego postoju utrudniają parkowanie mieszkańcom

Z przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich badań wynika, że dla godzin nocnych i porannych za prawie 80 procentowej łącznej zajętości miejsc postojowych, w 75 procentach odpowiadają mieszkańcy. "Jednak gdy zaczynają się "robocze" godziny w ciągu dnia, to udział ten spada do niemal 50 procent – na rzecz osób przyjezdnych i usług – których z kolei udział jest na tyle dominujący, że mamy do czynienia z okresowym przepełnieniem obszaru – co oznacza przypadki postoju nielegalnego. Jest to sytuacja niepożądana, w szczególności, że taki stan – dominacja grup "niemieszkańców" – trwa również w godzinach "po pracy", kiedy mieszkańcy wracają do swoich domów i szukają wolnego miejsca" - zaznaczają drogowcy.