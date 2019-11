Wjechał na przejście tuż przed pieszego. Policjanci ruszyli w pościg

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek na przejściu dla pieszych przy placu Bankowym - na samym końcu Marszałkowskiej, gdzie ulica krzyżuje się z Elektoralną po jednej stronie i Senatorską po drugiej.

Nagranie przesłane przez czytelnika na Kontakt 24 dokładnie pokazuje zagrożenia, z jakimi na co dzień muszą mierzyć się piesi wchodzący na to przejście. Widzimy, jak kierowca opla nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, który wszedł już na pasy. Sytuację obserwowali policjanci, którzy od razu ruszyli nieznakowanym radiowozem w pościg za kierowcą opla. Na nagraniu widać, że dogonili go niedaleko skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską.