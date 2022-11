Pijany, bez uprawnień, uciekał kradzionym autem. Jazdę zakończył na ścianie, znaleźli przy nim fanty z włamania

Mężczyźnie, który uciekał przed policją na terenie Pragi Północ, przestawiono łącznie pięć zarzutów, a sąd aresztował go na trzy miesiące. Jak podała policja, w momencie ucieczki był nietrzeźwy, miał cofnięte uprawnienia do kierowania, a samochód, którym się poruszał, był kradziony. Dodatkowo w aucie wiózł fanty z kradzieży.

Przejeżdżał na czerwonym świetle i pomiędzy pieszymi

Policja podała szczegóły zatrzymania. Jak opisała komisarz Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy, patrolujący dzielncę policjanci zauważyli, że jeden z kierowców na widok radiowozu "zaczął się dynamicznie oddalać". - Wywiadowcy ruszyli za nim. Sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi wydawali mu polecenie do zatrzymania. Mężczyzna jednak nie zareagował i podjął ucieczkę wzdłuż alei "Solidarności" - wskazała Onyszko.

Uderzył w ścianę, ale chciał dalej uciekać

Zdeterminowany kierowca rovera, by uniknąć zatrzymania, zwolnił, wjechał na chodnik, a następnie z impetem uderzył w elewację budynku i metalowy słupek próbując się przecisnąć. Jego pojazd zakleszczył się. - Mężczyzna jednak ponownie uruchomił silnik i starał się wycofać. Policjanci nie dali mu szansy na ucieczkę. Wybili boczną szybę, wyciągnęli kluczyki ze stacyjki unieruchamiając auto, a kierowcę wydostali na zewnątrz. Obezwładnili mężczyznę i zatrzymali. Wyczuli od niego silną woń alkoholu - podała Onyszko.

Na miejscu zjawiła się załoga z Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 31-latka. - Miał w wydychanym powietrzu ponad 1,2 promila alkoholu. Dodatkowo, jak wynikało z policyjnej bazy danych, miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami - wymieniła dalej.

W aucie fanty z kradzieży

- Zatrzymany usłyszał pięć zarzutów karnych, które dotyczyły kradzieży z włamaniem do pomieszczenia mieszkalnego, kradzieży z włamaniem pojazdu, kradzieży mienia należącego do współmieszkańców, niezatrzymania się do kontroli drogowej i kierowania w stanie nietrzeźwości oraz pomimo cofniętych uprawnień. Wszystkich tych przestępstw mężczyzna dopuścił się w recydywie - wskazała policjantka.