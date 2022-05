Pijany jechał tirem po autostradzie. "Wynik zaskoczył nawet policjantów"

czytaj dalej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego wstępnie porozumieli się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń. Teraz oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury - poinformowano w komunikacie.