"Wypadku by nie było, gdyby kierowca porsche jechał z dozwoloną prędkością"

"Stołeczna" poprosiła o komentarz do sprawy byłego naczelnika wydziału ruchu drogowego mazowieckiej policji Jacka Mnicha. Jego zdaniem fakt, że na Marszałkowskiej jest torowisko, faktycznie powoduje, że co do zasady pieszy nie powinien przez jezdnię przechodzić, jednak to nie zwalniało kierowcy porsche z obowiązku zachowania ostrożności. - Na drugim pasie kierowca się zatrzymał, a więc widział pieszego i zareagował, to w takiej sytuacji nie możemy mówić na przykład o wtargnięciu tego pieszego na jezdnię. Widząc, że kierowca pierwszego auta się zatrzymał, prawdopodobnie pieszy poczuł się bezpiecznie. Może przez to, że ten pierwszy pojazd się zatrzymał, zrobił się mniej ostrożny, ale tu nie można zrzucać winy na pieszego. Gdyby kierowca porsche jechał z dozwoloną prędkością albo przynajmniej bliską dozwolonej, to tego wypadku by nie było. W terenie zabudowanym kierowca ma obowiązek zachować ostrożność podczas jazdy. Musi być przygotowany na to, że napotka na swojej drodze różnych uczestników ruchu, w tym pieszych - powiedział gazecie Mnich.