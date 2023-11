Pierwsze ustalenia po śmiertelnym potrąceniu pasażera. "Motorniczy odjechał, ale upewnił się, że wszyscy wysiedli"

Tramwaje Warszawskie podają pierwsze ustalenia po śmiertelnym potrąceniu, do którego doszło w czwartek późnym popołudniem w okolicy przystanku Grenadierów. Do zdarzenia miało dojść, gdy mężczyzna wysiadł już z tramwaju i stracił przytomność. Motorniczy ma zapewnioną opiekę psychologiczną.

"Upewnił się, że wszyscy wysiedli"

Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, świadkowie twierdzą, że motorniczy ruszył jeszcze w trakcie wysiadania pasażerów. Rzecznik tramwajów zaprzeczył i podkreślił, że drzwi zostały zamknięte. - To niemożliwe, że do potrącenia doszło, gdy wysiadali pasażerowie, bo musiałyby być otwarte drzwi. Z otwartymi drzwiami tramwaj nie ruszy, nie pozwala na to mechanizm w pojeździe - wskazał.