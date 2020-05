Planowali kolejny protest, zatrzymała ich policja

W piątek po południu kandydat na prezydenta Paweł Tanajno zorganizował na placu Defilad konferencję, w trakcie której mówił o postulatach protestujących od czwartku przedsiębiorców. Po niej planowany był przemarsz przed Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. - Jednak kiedy protestujący wyszli na Aleje Jerozolimskie, zostali zatrzymani przez policję. Funkcjonariusze mówili, że zgromadzenie jest nielegalne w związku z wprowadzonym stanem pandemii - opisuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, który jest na miejscu. - To jednak nic nie dało, protestujący szli dalej, a policjanci ich okrążyli. W związku z tym zamknięta jest ulica Emilii Plater. Na miejscu są znacznie siły policji - dodaje nasz reporter.

Pierwsi zatrzymani

- Niestety dzisiaj po raz kolejny mamy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem w centrum Warszawy. Ponownie apele policjantów spotkały się z brakiem reakcji protestujących. W związku z powyższym pierwsze osoby zostały już zatrzymane prewencyjnie. Czynności będą kontynuowane - komentuje Sylwester Marczak rzecznik komendy stołecznej policji.

Potwierdza to Tomasz Zieliński. - Protestujący są wkładani do radiowozów. Obezwładniony został między innymi Paweł Tanajno - opisuje Zieliński.

Protest przedsiębiorców

Interwencja RPO

Z pytaniami w tej sprawie do Komendanta Stołecznego Policji Pawła Dobrodzieja w piątek zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jak podkreślono na stronie RPO, "poważne zaniepokojenie" rzecznika wzbudziła znaczna liczba osób, które zostały zatrzymane prewencyjnie oraz długi okres faktycznego pozbawienia tych osób wolności. W piśmie do Komendanta Stołecznego Policji Bodnar zapytał między innymi o faktyczne i prawne podstawy podjęcia interwencji, o to, czy w trakcie działań policji używane były środki przymusu bezpośredniego, a także o liczbę zatrzymanych oraz okoliczności zatrzymania Pawła Tanajno.