70 mandatów po proteście. Nikt nie został zatrzymany

Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak poinformował, że policja wylegitymowała w piątek wieczorem blisko 200 osób i skierowała tyle samo notatek do sanepidu. Z tego ponad 70 osób ukarano mandatami, a wobec ponad 120 osób skierowane zostaną wnioski do sądu. Zaznaczył jednak, że dane te mogą się zmienić, ponieważ policja cały czas analizuje materiały.

"Duże emocje"

Marczak ocenił, że policja miała do czynienia z dużymi emocjami, szczególnie na początku protestu, gdy poleciały kamienie, petardy i farba. - Należy jednak powiedzieć, że sytuacja szybko się uspokoiła. Nie zabrakło komunikatów i wezwań do zachowania zgodnego z prawem. Ważną rolę odegrał także zespół antykonfliktowy policji, który ma ogromny udział w studzeniu emocji uczestników różnych zgromadzeń - przekazał rzecznik.

Rzecznik powiedział również, że odnosił wrażenie, że protest jest skierowany przeciw policjantom. - A przecież ci sami policjanci będą chronić i pomagać - choćby dzisiaj, gdy osoby protestujące wczoraj, znajdą się w trudnej sytuacji i poproszą nas o pomoc dzwoniąc na numer alarmowy - tłumaczył. Według niego szokujące jest to, że dużo agresji było wobec policjantów ruchu drogowego, którzy zadbali o to, by tłum mógł bezpiecznie przejść ulicami.

Przypomniał, że zgromadzenie było nielegalne, co wynika z obowiązujących obostrzeń dotyczących epidemii koronawirusa. - Ważne w naszych działaniach jest jednak uwzględnienie emocji towarzyszącym uczestnikom - nie możemy pozwolić, by znalazły one upust np. w zniszczeniach. Dlatego taktyka przyjęta przez nas była jak najbardziej słuszna, o czym świadczą liczby - blisko 200 osób wylegitymowanych i tyle samo notatek do sanepidu - dodał Marczak.