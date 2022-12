Jeszcze nie otwarty, a już do naprawy. Oddanie węzła Zakręt uzależnione od pogody

"Wykonawca wezwany do usunięcia usterek"

Termin udostępnienia jezdnia głównej kierowcom drogowcy uzależniają od pogody. - Termin oddania do ruchu trasy głównej uzależniony jest od warunków atmosferycznych i procedur odbiorowych. W pierwszym etapie kierowcy będą korzystać z trasy głównej S17 oraz ronda na DK92 - wyjaśniła Tarnowska. - Udostępnienie do ruchu trasy głównej nie oznacza zakończenia wszystkich robót. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Wykonawca będzie jeszcze prowadził pozostałe do realizacji prace - dodała.