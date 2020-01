Na liczniku prawie 200 kilometrów na godzinę. Policja zatrzymała kierowcę ferrari

- Zmierzyli prędkość poruszającego się samochodu. Okazało się, że kierowca przy ograniczeniu prędkości do 80 kilometrów na godzinę pędzi prawie 200. Policjanci używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych zatrzymali kierowcę ferrari do kontroli - informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

500 złotych mandatu i zatrzymane prawo jazdy

Nagranie opublikowane przez policję pokazuje moment, gdy kierowca ferrari mija radiowóz. Dzieje się to na początku trasy mostu (w rejonie Modlińskiej). W tamtej chwili wideorejestrator wskazuje, że porusza się on z prędkością bliską 90 km/h. Ta szybko wzrasta. Na moście kierowca ferrari zbliża się już do ponad 190 km/h. Zjeżdża z trasy w kierunku Pułkowej. To tam zostaje zatrzymany.