Paw spaceruje po centrum, strażnicy próbują go złapać

Paw spaceruje po podwórkach w centrum miasta. Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, straż miejska już dwukrotnie próbowała go złapać.

Dostojnego ptaka można było zauważyć w środę na podwórkach. - Spaceruje w obrębie pomiędzy Chmielną, Bracką, Alejami Jerozolimskimi i Nowym Światem - mówił po godzinie 11 Węgrzynowicz.

Jak relacjonuje, ptak nie przejmuje się tym, że straż miejska próbuje go schwytać. - Jest zaobrączkowany. Strażnicy próbowali złapać go już dwa razy, ale im się nie udało. Pracownicy z pobliskich restauracji pilnują, by paw nie dostał się na ulicę, gdzie mógłby potrącić go jakiś samochód - wskazuje Węgrzynowicz.

Trwa akcja strażników miejskich

Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej powiedział przed godziną 12, że akcja cały czas trwa. - Paw się wymyka - wyjaśnia. I dodaje, że strażnicy podejrzewają, że paw mógł dostać się do centrum z Łazienek Królewskich. - Był już widywany na Czerniakowskiej, gdzie siedział na drzewie przy jednym z bloków. Jeśli jednak udało mu się dotrzeć do centrum, to musiał pokonać spory kawałek - ocenia Jabraszko.

To właśnie w lipcu ubiegłego roku opisywaliśmy, że w sprawie pawia na drzewie przy Czerniakowskiej również interweniowały służby. Ptak siedział na drzewie w bardzo nietypowym miejscu, bo tuż przy ruchliwej Czerniakowskiej, niedaleko skrzyżowania z Chełmską. By go ściągnąć, strażacy używali podnośnika. Paw siedział na wysokości czwartego piętra.

