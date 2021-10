Uderzył w drzewo. Ze zgniecionego auta wydostali go strażacy

czytaj dalej

Straż miejska interweniowała w sprawie nagłośnienia narodowców, zakłócających wystąpienia na prounijnej demonstracji na placu Zamkowym. Funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ukaranie jednego z organizatorów kontrmanifestacji. Chodzi o wykroczenie, polegające na ustawieniu w pasie jezdni nieoznaczonej przeszkody, za co grozi areszt lub grzywna. Ratusz zapowiada, że przygotowuje zawiadomienie do prokuratury.