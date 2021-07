Inny poziom, inny kolor. Pomalują parkingi P+R

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na malowanie parkingów. Każdy poziom ma mieć inny kolor, co ułatwi kierowcom odnajdywanie zaparkowanych samochodów. Prace powinny zostać wykonane w ciągu 100 dni od podpisania umowy.

Na wszystkich parkingach typu P+R kolory zostały określone w jednakowy sposób. Poziomowi zero odpowiada żółty, poziomowi pierwszemu – niebieski, poziomowi drugiemu – czerwony, poziomowi trzeciemu – zielony, poziomowi czwartemu – fioletowy a poziomowi piątemu – pomarańczowy. Sam zamysł na stosowanie konkretnych kolorów dla wybranych pięter parkingu ma pomóc w odnajdywaniu zaparkowanych samochodów. To sposób znany między innymi z centrów handlowych.

Gdzie zaparkować?

W stolicy można korzystać z 15 parkingów typu P+R, na których w sumie jest ponad 4,4 tysiąca miejsc postojowych, w tym 187 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i 800 dla rowerów. Na niektórych z nich dostępne są stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Korzystanie z parkingów P+R jest bezpłatne dla posiadaczy biletu ZTM. Parkingi zlokalizowane są w taki sposób, żeby podróżujący samochodem mogli odstawić pojazd, a potem bez większych problemów przesiąść się do komunikacji miejskiej. Znajdują się między innymi przy stacjach metra. We wschodniej części miasta mieszkańcy mogą korzystać z obiektów przy przystankach kolejowych Stadion, Wawer i Anin. Osoby z zachodnich dzielnic Warszawy mogą zaparkować na parkingu P+R przy ulicy Połczyńskiej, przy węźle przesiadkowym Al. Krakowska i przy przystanku kolejowym Ursus Niedźwiadek.