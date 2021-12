Ostatnie ćwiczenia w tunelu POW przed otwarciem. Sprawdzali wszystkie możliwe scenariusze

Przed ostatecznym oddaniem do użytkowania tunelu POW pod Ursynowem, w środę zorganizowano jeszcze ostatnie ćwiczenia. Wszystko, by sprawdzić sprawność systemów bezpieczeństwa w przypadku najgorszych scenariuszy, w tym pożaru, ofiar śmiertelnych i karambolu. Drogowcy będą teraz analizować wyniki ćwiczeń.

Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z zapowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ursynowski odcinek S2 zostanie otwarty już niedługo - bo 20 grudnia. Kilka dni temu informowaliśmy, że początkiem ubiegłego tygodnia drogowcy złożyli dokumentację powykonawczą do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dopiero po jej pozytywnym wyniku zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie. Nadzór budowlany dopatrzył się jednak braków w dokumentacji i wezwał wykonawcę do ich uzupełnienia. Inspektorzy analizowali dostarczoną przez GDDKiA dokumentację, po jej sprawdzeniu możliwe było przeprowadzenie ostatecznej kontroli w terenie. - Jeżeli w tym tygodniu otrzymamy niezbędne decyzje, a wykonawca zakończy przygotowania do wprowadzenia stałej organizacji ruchu, jest możliwe oddanie do ruchu ursynowskiego odcinka S2 w poniedziałek 20 grudnia - zapowiedziała dwa dni temu Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.