Osiem firm chętnych do przebudowy Marszałkowskiej

Zarząd Dróg Miejskich otrzymał osiem ofert. Mieszczą się one w przedziale od ponad 8,2 do prawie 12,7 miliona złotych. Wykonawca będzie miał osiem miesięcy na zrealizowanie projektu.

Wybudują drogę dla rowerów i wyremontują chodnik

Zmiana dotknie zachodnią stronę ul. Marszałkowskiej. ZDM chwali się, że wybudowana zostanie droga dla rowerów, która od alei "Solidarności" do ulicy Elektoralnej poprowadzi między budynkami a parkingiem na placem Bankowym, a następnie wzdłuż Marszałkowskiej poprowadzi obok chodnika.

"Sam chodnik zostanie wyremontowany, aby piesi nie musieli już poruszać się po wyeksploatowanym i wątpliwym estetycznie asfalcie. Przestrzeń na szerszy chodnik zostanie uzyskana dzięki przeniesieniu parkowania na jeden z pasów szerokiej jezdni. Kierowcy będą zatrzymywać samochody na wyznaczonych miejscach postojowych, zamiast na trotuarze" - przekazał w komunikacie ZDM. Oznacza to zwężenie jezdni o jeden pas.

Mniej miejsc parkingowych

Przy okazji poprawione zostanie parkowanie na placu Żelaznej Bramy. Po stronie południowej kierowcy w całości zaparkują na jezdni, a nie – jak to ma miejsce obecnie – częściowo na chodniku. "Przed przejściem dla pieszych przy wlocie ulicy Przechodniej, po obu stronach jezdni, zabezpieczymy 10-metrową strefę wyłączona z ruchu. Po to, aby piesi wchodzący na pasy byli lepiej widoczni dla kierowców" - przekazał ZDM.

Więcej zieleni

Na Marszałkowskiej pojawi się też zieleń. Odcinek od ulicy Królewskiej do placu Bankowego upiększą 63 drzewa (29 platanów klonolistnych, 16 miłorzębów japońskich i 18 wiśni ptasich) oraz krzewy (8824 rośliny), byliny (15 167) i pnącza (1311). Łączna powierzchnia nowych nasadzeń wyniesie 2592 metrów kwadratowych.

Z pomysłem zwężenia ulicy Marszałkowskiej nie zgadzają się radni PiS. - To bardzo kontrowersyjna decyzja - powiedział w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący miejskiej komisji Infrastruktury i Inwestycji radny Maciej Binkowski. - W tym momencie zwężanie ulicy Marszałkowskiej w połączeniu z przebudowanym placem Pięciu Rogów i zapowiadaną przebudową ulicy Kruczej i Alei Jerozolimskich, to jest doprowadzenie do całkowitego paraliżu centrum - podkreślił.