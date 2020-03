Rozjeżdżają historyczne osiedle. "Nikt nie chce mieszkać na parkingu"

Na Kameralnej kameralnie już nie jest. W godzinach szczytu osiedlową uliczką przejeżdżają setki kierowców. Inni zostawiają tam auta i przesiadają się do metra. Przy okazji rozjeżdżają zieleń i dopiero co posadzone drzewa. - Niedługo wjadą na plac zabaw - komentuje jedna z radnych i w imieniu mieszkańców apeluje o szlabany.

Dziś złapaliby się za głowy. Osiedle już w latach 70. zostało dogęszczone i nie przypomina miejsca z lat 50. Tam, gdzie kiedyś były zielone skwery, są betonowe, ażurowe płyty, na których stoją auta. Ale nawet to nie wystarcza kierowcom. Parkują na trawnikach, rozjeżdżają młode drzewa i krzewy. - Ponadto w godzinach szczytu osiedlem przejeżdża sznur samochodów - opisuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl, który był na ulicy Kameralnej. - Widać, że kiedyś było tu dużo trawników, ale zamieniły się w klepiska - dodaje.

Zagrożenie dla mieszkańców?

Mieszkańcy mają dość. W ich imieniu interweniuje radna Pragi Północ Barbara Kwaśniewska (Koalicja Obywatelska). - Po pierwsze, przez osiedle od Ratuszowej uliczką osiedlową wzdłuż nieruchomości przy Jagiellońskiej 44 do ulicy Świętego Cyryla i Metodego, biegnie "autostrada" z bardzo dużym nasileniem ruchu, którą kierowcy skracają sobie drogę do ulicy Targowej - opisuje.

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę, są rozjeżdżone trawniki oraz niestosowanie się do znaków drogowych. - Samochody jeżdżą na skróty, dewastując zrewitalizowane kilka lat temu osiedle i stanowiąc zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców - twierdzi.

Jak wskazuje, problemem są również kierowcy, którzy osiedle traktują jak parking "parkuj i jedź". Zostawiają auta i przesiadają się do metra. - Niedługo samochody wjadą na plac zabaw pomiędzy nieruchomością przy ulicy Kameralnej 1 i 1A - obawia się radna.

- Problemów jest wiele i można by je mnożyć, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, aby ktoś się nimi zajął. Czy ktoś z zarządu (dzielnicy - red.) chciałby mieszkać na takim osiedlu? Jest taka możliwość, bo wielu właścicieli sprzedaje tu swoje lokale z prostego powodu - nikt nie chce mieszkać na parkingu, wysypisku śmieci z autostradą osiedlową - mówi.