Smoki, anioły, wielbłądy i Święta Rodzina. Orszaki Trzech Króli pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda!"

Orszaki Trzech Króli 2023 odbędą się 6 stycznia pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda!". Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na gwiazdę, która była znakiem i przewodnikiem dla mędrców w drodze do Jezusa. "Wędrując za gwiazdą będziemy śpiewać kolędy i zastanawiać się nad znaczeniem tego znaku wspomnianego w Ewangelii wg św. Mateusza. Chcemy także w ten sposób włączyć się w obchody Roku Kopernikańskiego" - zaznaczono w komunikacie.

Taniec chińskich smoków i karawana wielbłądów

W Warszawie zgodnie z tradycją orszak wyruszy z placu Zamkowego o godz. 12. Tuż przed nimi do warszawskiego Betlejem wyjdą: Maryja brzemienna, Józef i osiołek. Eskortę Matki Bożej będzie stanowić pojazd z wojownikami Legionu Rzymskiego. Orszak rozpocznie się od tańców dwóch smoków chińskich, aniołów oraz karawany wielbłądów.

Mędrcy o godz. 12.30 dotrą do Stajenki na plac Piłsudskiego, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą mu dary. Obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim. Uczestnikom będzie towarzyszył zespół wokalno-instrumentalny Three Kings Band + Przyjaciele z Ukrainy.