Ulicami Warszawy przejdzie w piątek Orszak Trzech Króli, zmiany w ruchu

W piątek, 6 stycznia, ulicami Warszawy przejdzie tradycyjny Orszak Trzech Króli, w tym roku pod hasłem "Niechaj prowadzi nas Gwiazda". Ruszy w południe z Placu Zamkowego. Będą zmiany w organizacji ruchu.

"Tuż przed rozpoczęciem głównych uroczystości, o godz. 11:30 z pl. Zamkowego w drogę do stajenki wyruszy św. Józef z brzemienną Maryją, w towarzystwie osiołka oraz eskorty Legionu Rzymskiego. Następnie odbędzie się powitanie Monarchów z Azji, Afryki i Europy, rycerzy i wojowników" - przekazuje w komunikacie Archidiecezja Warszawska.

Orszak Trzech Króli wyruszy z Placu Zamkowego po modlitwie Anioł Pański o godz. 12. "Mędrcy udadzą się do stajenki na pl. Piłsudskiego, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą Mu dary. Wędrujących prowadzić będzie Gwiazda, która w tym roku jest przedmiotem naszej szczególnej refleksji. Za Gwiazdą idą dzieci przedszkolne – pastuszkowie i grupa aniołków, którym towarzyszą goście" - zapowiadają organizatorzy.

Jako pierwszy wyruszy królewski orszak afrykański składający się z dwórek i rycerzy. Na jego czele, na prawdziwym wielbłądzie, pojedzie król Afryki – Baltazar XV. Dalej dołączy król Azji – Melchior XV z ogromnym kadzidłem, w towarzystwie żołnierzy azjatyckich oraz chińskich smoków. Kolejny będzie europejski król – Kacper XV, także z rycerską eskortą.

Orszak dotrze na pl. Piłsudskiego przed godz. 13. Zgodnie z tradycją obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie w językach polskim i ukraińskim. Uczestnikom będzie towarzyszył zespół wokalno-instrumentalny Three Kings Band Przyjaciele z Ukrainy.

Zmiany na długi weekend

Uczestnicy przejdą w piątek Krakowskim Przedmieściem, a następnie skręcą w ul. Królewską, by dotrzeć do placu Piłsudskiego. Od około godz. 11:30 do 13:00 zamknięte zostaną:

ul. Królewska – na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do pl. Piłsudskiego; pl. Piłsudskiego – od Królewskiej do Ossolińskich.

Jadący ul. Królewską dojadą wyłącznie do Pasażu Niżyńskiego, a z ul. Wierzbowej będzie można pojechać do ul. Focha. Dodatkowo, 6 stycznia, z parkowania zostaną wyłączone również miejsca postojowe na ul. Królewskiej – od Krakowskiego Przedmieścia do placu Piłsudskiego.

W przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie placu, autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające przez ulicę Marszałkowską, w kierunku pl. Bankowego.

Od piątku do niedzieli, 6-8 stycznia, Trakt Królewski – od palmy na rondzie de Gaulle’a do placu Zamkowego – znów będzie pełnił rolę spacerową. Ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodowego, ale dopuszczony będzie ruch rowerów. Objazdami kursować będą autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44. To ostatni raz, w tym sezonie zimowym, kiedy Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat staną się deptakiem. Świąteczne, świetlne ozdoby będzie można jednak podziwiać znacznie dłużej, do pierwszych dni lutego.

Dzień wolny od pracy

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana jest także Epifanią lub świętem Trzech Króli. Jest ona jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół – (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim). Od 2011 r. jest to w Polsce dzień wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy w Szwajcarii.

W 1960 r. władze komunistyczne zniosły święto Trzech Króli, jako święto państwowe i dzień wolny od pracy. Przywrócono je w roku 2011 r. uchwałą Sejmu RP.

W wielu miastach uroczystość Objawienia Pańskiego świętowana jest w formie orszaku trzech królów – barwnego pochodu, w czasie które przedstawiane są sceny biblijne, a wierni dają wyraz wiary i przywiązania do życia zgodnego chrześcijańskimi wartościami. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009. W 2020 r. w wydarzeniu wzięło udział ok. 1,3 mln uczestników w 872 miejscowościach w kraju.

Wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu prawa kanonicznego, w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

"Nakazowi uczestniczenia we mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego" - czytamy w kodeksie.

"Jeśli z braku świętego szafarza albo z innej przyczyny nie można uczestniczyć w eucharystii, bardzo zaleca się, ażeby wierni uczestniczyli w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu, zgodnie z przepisami ustalonymi przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali swój czas na modlitwę w rodzinie lub w rodzinnym środowisku" - wskazano w kodeksie.

Świętem nakazanym jest przypadająca 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii. W polskiej tradycji nazywane także świętem Trzech Króli. Tak więc obecność na Orszaku Trzech Króli nie spełnia warunku obowiązku uczestniczenia tego dnia we mszy św.

W archidiecezji warszawskiej orszak poprzedzi o godz. 11.00 eucharystia w archikatedrze św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

O godz. 10.30 metropolita warszawski wręczy odznaczenia osobom świeckim zaangażowanym pracę na rzecz diecezji lub parafii.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:katke/gp

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl