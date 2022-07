Konserwator zablokował remont Ordona. Drogowcy mają pomysł: chcą schować bruk do magazynu

Ordona była kiedyś peryferyjną uliczką na terenach kolejowych. Teraz powstają tam nowe osiedla, których mieszkańcy skarżą się na hałas i kurz powodowany przez przejeżdżające ciężarówki. Brukowana ulica jest też pełna dziur, które niszczą podwozia samochodów mieszkańców. Radni alarmowali przed rokiem, że jej stan jest "krytyczny" i nadaje się ona wyłącznie do pilnej naprawy. Zarząd Dróg Miejskich i dzielnica chcą wyremontować ulicę. Ponieważ w 2017 roku została wpisana do ewidencji zabytków, muszą mieć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ten uważa, że bruk musi zostać zachowany.

Drogowcy proponują rozwiązanie

- Jeśli chodzi o ulicę Ordona, to stoimy troszeczkę przy ścianie. Bruk jest wpisany do rejestru zabytków. My prosiliśmy konserwatora, żeby go z niego wykreślić, niestety konserwator nie zgodził się - przypomina rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Zaznacza, że teoretycznie można już zacząć projektowanie czy szukanie pieniędzy na przebudowę, ale w założeniu, że ten bruk musi tam zostać. - Ale pozostawienie tego bruku w tym miejscu nie rozwiązuje żadnego z problemów, które chcemy rozwiązać, czyli hałasu i brudu - podkreślił Dybalski.

Jak dodał, pozostawienie bruku ma sens tylko w momencie, gdy tam nie będzie ruchu ciężarówek. - Nasz pomysł jest taki, że spróbujemy zaproponować konserwatorowi takie rozwiązanie, żeby ten bruk stamtąd ściągnąć, zawieźć do naszego magazynu i zabezpieczyć. Niech on w tym magazynie leży, może 10 lat, może trochę więcej, aż to miejsce się "ułoży" - przekazał. - Być może te zakłady, do których jeżdżą te ciężarówki przeniosą się w inne miejsce, pobudują się wszyscy deweloperzy, którzy mają się tam wybudować i to sprawiłoby, że te wielkie ciężarówki by tam po prostu nie jeździły - dodał.