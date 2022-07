Konserwator zabytków broni bruku na Ordona. To opóźni wyczekiwany remont

Bruk o kategorii "bardzo głośnej"

- Dlatego odpowiadający za ulicę Ordona ZDM wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie projektu zakładającego wymianę nawierzchni na cichszą. Ten jednak odmówił uzgodnienia ze względu na to, że bruk podlega ochronie - wyjaśnia i dodaje, że mając to na uwadze, po konsultacjach z dzielnicą, ZDM zwrócił się do konserwatora o wykreślenie bruku z gminnej ewidencji zabytków. - Konserwator stwierdził jednak, że bruk powinien zostać odtworzony w całości. Takie rozwiązanie zaś w żaden sposób nie pomoże mieszkańcom. Nowy bruk będzie tak samo powodował hałas i pylenie - podkreśla burmistrz.