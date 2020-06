Tir w rowie, kierowca w szpitalu. Wieczorne utrudnienia na S8

Wieczorne utrudnienia na trasie S8. Jak relacjonuje nasz reporter, kierowca tira stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu.

Do zdarzenia doszło około godziny 21 w okolicy węzła Opacz. - Kierujący tirem z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad autem, uderzył w metalowe barierki i wjechał do rowu - opisuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. Jak dodaje, mężczyzna został przetransportowany do szpitala. - Na miejscu pracują służby: trzy zastępy straży i policja - przekazał.