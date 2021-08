Zabrakło prądu. Autobus zablokował plac Zawiszy

Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekały utrudnienia na placu Zawiszy. Tramwaje linii 1, 22 i 24 zostały skierowane na objazdy. Z ustaleń naszego reportera wynika, że na rondzie doszło do awarii elektrycznego autobusu miejskiego.

Nasz reporter dowiedział się, że na na rondzie doszło do awarii autobusu miejskiego. - Przejazd zablokował autobus elektryczny, jadący Alejami Jerozolimskimi w kierunku Dworca Zachodniego. Zatrzymał się na środku ronda, uniemożliwiając przejazd tramwajowy w kierunku z i do Żoliborza, ale tak naprawdę zablokowane są także tory na wszystkich kierunkach, bo na rondzie utknął przez to skład skręcający z alei Krakowskiej w Towarową - relacjonował Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.