Podliczyli zimowe koszty. Są dwa razy większe niż rok wcześniej

Zima w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W połowie kwietnia Zarząd Oczyszczania Miasta oficjalnie zakończył sezon zimowy 2025/26.

"System zimowego utrzymania tak ogromnego miasta, jak Warszawa jest złożony i obejmuje wielu zarządców terenów i wykonawców prac. Za nimi wszystkimi trudny i najbardziej wymagający sezon na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Skala zjawisk pogodowych przełożyła się na działania, które trwały nawet wiele dni z rzędu. Każda pojedyncza ulica czy chodnik, to czyjaś droga do pracy, szkoły, lekarza i na zarządcach tych terenów spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców i funkcjonowanie miasta" – powiedział cytowany w komunikacie Robert Szymański, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie.

Posypywarki wyjeżdżały 67 razy

Przez cały sezon posypywarki wyjeżdżały 67 razy. Pracowały na ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, czyli na 1500 kilometrach dróg. Pierwsza akcja odbyła się 21 listopada 2025 roku. Jednak czas najintensywniejszych działań trwał od gołoledzi w święta Bożego Narodzenia, do 21 lutego 2026 roku, kiedy to posypywarki pracowały na ulicach ostatni raz w tym sezonie.

Trudne warunki na jezdniach i chodnikach

"Odśnieżanie i posypywanie piaskiem dotyczyło też ponad czterech milionów metrów kwadratowych terenów dla pieszych – przystanków, schodów, kładek czy chodników, a także wybranych tras dla rowerów. Pracowały tam zarówno ekipy z szuflami, jak i nieduże lekkie pługi chodnikowe" - wyjaśnił ZOM.

Dla porównania – poprzednia zima to 39 akcji posypywarek. "Z kolei pod kątem liczby działań rekordowym w naszych statystykach był sezon 2012/13, gdy było ich aż 89" - zaznaczono.

Koszt: 107 milionów złotych

Działania, prowadzone przez Zarząd Oczyszczania Miasta, wynikały bezpośrednio z warunków pogodowych. "Tej zimy pokrywa śnieżna w Warszawie utrzymywała się przez 57 dni, a w styczniu osiągnęła grubość 25 centymetrów" - wyliczono. Dodatkowo przez wahania temperatur w okolicach 0 stopnia Celsjusza na jezdniach pojawiała się gołoledź, która wymagała dynamicznego reagowania służb oczyszczania.

Jak wyjaśnił Zarząd Oczyszczania Miasta, działania na ulicach i terenach dla pieszych, których w tym sezonie było w Warszawie zdecydowanie więcej niż w ostatnich latach, przełożyły się na wyższe koszty.

"Łącznie nasze wydatki na cały sezon wyniosły 107 milionów złotych. Poprzedni kosztował połowę mniej, czyli 53 miliony złotych" - zaznaczył.

Zimowe warunki zweryfikowały również jakość realizacji prac przez firmy, które świadczyły usługi odśnieżania. Gdy kontrolerzy ZOM stwierdzali nieprawidłowości naliczano kary. "Ze względu na drastyczną niesolidność jednego z wykonawców, w trakcie sezonu konieczne było rozwiązanie umowy i zmiana firmy w dzielnicach Wilanów i Ursynów. Łączna wysokość kar, które nałożyliśmy na wykonawców wyniosła 3,5 miliona złotych" - podał ZOM.

Wiosenne sprzątanie

Gdy pod koniec lutego pogoda stała się bardziej wiosenna i pozwoliły na to temperatury Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczął sprzątanie. "Trwało ono ponad miesiąc, ponieważ po wielu tygodniach bez zamiatania i mycia nawierzchni, w wielu miejscach nagromadziły się zanieczyszczenia w postaci piasku używanego do zabezpieczania przed śliskością" - przekazał.

Po zakończeniu gruntownych, wiosennych porządków prace płynnie przeszły w regularne sprzątanie. Służby oczyszczania będą je systematycznie powtarzać do jesieni.

Kto za co odpowiedzialny?

Oprócz Zarządu Oczyszczania Miasta za czystość w Warszawie odpowiada także wielu innych zarządców, z których każdy ma własny harmonogram działania. Urzędy 18 dzielnic odpowiadają za ulice gminne oraz chodniki i trasy rowerowe. Zarząd Terenów Publicznych zajmuje się terenami w dzielnicy Śródmieście, a Zarząd Praskich Terenów Publicznych terenami w dzielnicy Praga-Północ.

Zarząd Zieleni i urzędy dzielnic dbają o tereny zieleni przyulicznej, alejki i chodniki w parkach i wokół nich, a Lasy Miejskie o tereny leśne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za czystość dróg ekspresowych na terenie Warszawy, a także położonych przy nich chodników, schodów i tras dla rowerów oraz mostów: Południowego im. Anny Jagiellonki i gen. Stefana Grota-Roweckiego.

Z kolei wspólnoty i zarządcy osiedli dbają o chodniki, ulice i tereny zieleni na osiedlach, a właściciele nieruchomości o chodniki, które przylegają do tych nieruchomości.

